Ubuntu 'needrestart' kwetsbaarheid laat lokale gebruiker root worden

Vijf kwetsbaarheden in needrestart, een tool die standaard wordt mee geïnstalleerd met Ubuntu Server sinds versie 21.04, maakt het mogelijk voor een lokale gebruiker om willekeurige code als root uit te voeren. De beveiligingslekken zijn in de nieuwste versie van needrestart (versie 3.8) verholpen. Needrestart is een tool die het systeem scant om te kijken of het systeem of services herstart moeten worden.

De tool controleert met name op services die verouderde gedeelde libraries gebruiken, zoals wanneer een library tijdens een package-update is vervangen. Omdat het in de server-images is geïntegreerd wordt needrestart automatisch gestart na APT-operaties zoals install, upgrade of remove. Securitybedrijf Qualys vond verschillende 'fundamentele kwetsbaarheden' in de tool waar een lokale aanvaller misbruik van kan maken.

Zo kan een lokale aanvaller willekeurige als root uitvoeren door needrestart de Ruby of Python interpreter te laten uitvoeren met een door de aanvaller gecontroleerde omgevingsvariabele. Een andere kwetsbaarheid betreft een 'race condition' waardoor een aanvaller zijn eigen, fake Python interpreter door needrestart kan laten uitvoeren. Ook kan een aanvaller via needrestart de ScanDeps module van Perl aanroepen met zijn eigen malafide bestanden.

Qualys, dat de kwetsbaarheden 'alarmerend' noemt, zegt dat het vooralsnog geen exploitcode beschikbaar stelt. Het securitybedrijf waarschuwt dat de beveiligingslekken in kwestie eenvoudig te misbruiken zijn en andere onderzoekers mogelijk wel met exploits zullen komen.