Amsterdam gaat komende jaren zeven nieuwe ‘cyberbanken’ openen

Amsterdam gaat de komende jaren zeven nieuwe 'cyberbanken' openen, zo heeft de gemeente laten weten. De eerste cyberbank verscheen in 2021 en werd door de gemeente aangekondigd als 'een soort voedselbank, maar dan voor laptops'. De cyberbank helpt mensen aan laptops en biedt digitale ondersteuning. Via de eerste cyberbank, die in Amsterdam Oost werd gestart, kunnen elke maand honderdvijftig Amsterdammers met een Stadspas een laptop ophalen voor twintig euro statiegeld.

De tweede locatie die vanaf vandaag als cyberbank fungeert is de Openbare Bibliotheek Amsterdam CC Amstel. De gemeente zal daarmee het aantal uitgedeelde laptops gaan verdubbelen. Het doel is om in 2025 en 2026 verder te groeien naar vijfhonderd laptops per maand. Daarvoor komen er volgend jaar drie cyberbanken bij in Nieuw-West, Noord en Zuidoost en in 2026 worden nog eens drie cyberbanken geopend in West, Zuid en stadsgebied Weesp.

De gemeente Amsterdam financiert de uitgiftepunten en doneert daarnaast maandelijks ongeveer honderd gebruikte laptops van ambtenaren. Naast het uitdelen van laptops zamelen de cyberbanken ook laptops van particulieren en organisaties in en knappen die op. "Een groeiende groep Amsterdammers - jong én oud - komt digitaal niet mee. Terwijl iedereen de kans moet krijgen om deel te nemen in de online wereld", stelt wethouder Alexander Scholtes. "Onze samenwerking met cyberbank voorziet in een urgente behoefte in de stad."