Onderzoek: monitoring op de werkvloer normaliseert digitale surveillance

Monitoring op de werkvloer, zoals het tracken van medewerkers waar ze zich in het kantoor bevinden of achter hun computer zitten, normaliseert vergaande digitale surveillance. Dat stellen onderzoekers van Cracked Labs, die naar surveillance en digitale controle op het werk keken. Volgens de onderzoekers worden steeds meer kantoren 'genetwerkte omgevingen', voorzien van camera's, sensoren, access points en bluetooth beacons, alsmede software om productiviteit en aanwezigheid van personeel te monitoren.

Zo zijn er inmiddels verschillende bedrijven die oplossingen voor “real-time office space monitoring” en “workplace analytics” bieden. Via dergelijke tools wordt gemonitord hoe personeel gebruikmaakt van bureaus, ruimtes en het gehele kantoor. Andere bedrijven gebruiken de badges van personeel om allerlei data te verzamelen en zo het gedrag van medewerkers in kaart te brengen. In het rapport beschrijven de onderzoekers de manier waarop dergelijke technologie werkt en wat de gevolgen daarvan kan zijn.

"Het tracken en analyseren van de aanwezigheid van medewerkers bij hun bureau, hun binnenlocatie en bewegingen is intrusieve gedragsmonitoring en profilering", aldus de onderzoekers. "Zelfs als werkgevers de gegevens alleen op geaggregeerd niveau analyseren, verwerken ze uitgebreide persoonlijke gegevens over het gedrag van medewerkers. Eenmaal uitgerold in de naam van 'het goede', of het nu gaat om de veiligheid van medewerkers, energie-efficiëntie of gewoon het verbeteren van gemak, normaliseren deze technologieën vergaande digitale surveillance, die snel voor andere doeleinden kan worden gebruikt."