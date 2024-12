Softwarebedrijf Blue Yonder nog altijd niet hersteld van ransomware-aanval

Blue Yonder, dat software voor distributie en HR levert aan onder andere supermarkten en winkelketens, is nog altijd niet hersteld van de ransomware-aanval waar het vorige maand door werd getroffen. Op 21 november was de 'managed services hosted environment' van het softwarebedrijf doelwit van een ransomware-aanval, zo liet het bedrijf eerder weten.

Koffieketen Starbucks, Britse supermarktketen Morrisons en Sainsbury’s alsmede Hema en Jumbo voelden de gevolgen van de ransomware-aanval. "Het is veel meer werk, maar we hebben gelukkig back-upsystemen. We hebben geen extra mensen hoeven inzetten en er zullen geen lege schappen in de winkels ontstaan", zo liet een Hema-woordvoerder eerder tegenover De Telegraaf weten. Ook Jumbo gaf aan dat de aanval geen gevolgen voor klanten van de winkels heeft. De aanval zou bij de supermarktketen de administratie en niet de distributiecentra hebben geraakt.

Blue Yonder bleef een week na de laatste update over het incident stil, maar kwam gisteren met nieuwe informatie. Het bedrijf zegt dat het samenwerkt met externe cybersecuritybedrijven en de 'defensieve en forensische protocollen' heeft aangescherpt. Daarnaast zouden sommige van de getroffen klanten inmiddels weer online zijn. Verdere informatie over de getroffen klanten, zoals het aantal en impact, alsmede hoe de aanval mogelijk was, zijn niet gegeven. Ook geeft Blue Yonder geen schatting wanneer de situatie weer volledig is hersteld.