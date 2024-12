Rabobank-klant krijgt 60.000 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Een klant van de Rabobank die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de schade van zo'n 60.000 euro niet vergoed, zo heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant heeft een particuliere betaalrekening en spaarrekening bij de Rabobank, alsmede een zakelijke betaalrekening. Begin dit jaar werd de klant gebeld door een oplichter die zich voordeed als Rabobank-medewerker.

De oplichter liet de klant 'meekijksoftware' op zijn telefoon en laptop installeren. Daarnaast liet de oplichter de klant een bepaald script oefenen voor als hij contact zou hebben met de bank. Als laatste heeft de klant op verzoek van de oplichter bij bunq een rekening geopend en zich hiervoor ook bij bunq gelegitimeerd. Vanaf de spaarrekening is een bedrag van in totaal 56.000 euro naar de zakelijke rekening overgeboekt.

Vanaf de zakelijke betaalrekening werd eerst een bedrag van 3.000 euro overgeboekt naar de bunq-rekening. Het detectiesysteem van de bank heeft deze betalingstransactie gedetecteerd, waarna de rekeningen van de klant zijn geblokkeerd. Vanaf het telefoonnummer van de klant is daarna contact opgenomen met de bank en laten weten dat hij de transactie zonder inmenging van derden had uitgevoerd. De bank heeft de geblokkeerde rekeningen daarop vrijgegeven en de overboeking van 3.000 euro naar de bunq-rekening uitgevoerd.

Vervolgens zijn er nog drie betalingstransacties van bijna 57.000 euro vanaf de zakelijke betaalrekening naar de bunq-rekening uitgevoerd. Dezelfde dag deed de klant melding van oplichting, maar het geld was toen al nagenoeg weg. De klant vordert een bedrag van bijna 60.000 euro van de Rabobank. Daarbij wordt gewezen naar het coulancekader voor bankhepldeskfraude. Daarnaast vindt de klant dat de bank had moeten voorkomen dat met de betaalpas van de zakelijke rekening kon worden ingelogd op de spaarrekening.

Rabobank wil de schade niet vergoeden, omdat het geld vanaf een zakelijke rekening is overgemaakt. Daarbij stelt de klant dat het geld van de privé spaarrekening afkomstig is. De klant krijgt hierin gelijk van het Kifid. Toch is het coulancekader volgens het klachteninstituut niet van toepassing. Het geld is namelijk eerst overgemaakt naar de bunq-rekening die op naam van de klant staat.

"Daarmee zijn de gelden juridisch gezien in het vermogen van de consumenten gebleven. De schade voor de consumenten heeft zich pas voorgedaan door het overboeken van de gelden vanaf de bunq-rekening naar derden. De bank hoeft de schade van de consumenten daarom niet te vergoeden op grond van het coulancekader", stelt het klachteninstituut in het oordeel.

Wat betreft het inloggen met de zakelijke betaalpas op de particuliere spaarrekening laat Rabobank weten dat het bezig is om het online bankieren voor particuliere rekeningen en zakelijke rekeningen te scheiden, maar dat dit in de situatie van de klant nog niet was gebeurd. Het Kifid is van oordeel dat de klant onvoldoende heeft onderbouwd waarom de bank hiermee haar zorgplicht zou hebben geschonden. De klacht van de klant wordt ongegrond verklaard en de vordering afgewezen (pdf).