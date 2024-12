Gemeenten Tubbergen en Dinkelland lekken gegevens inwoners

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland hebben de persoonlijke gegevens van inwoners gelekt. Het gaat om naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en type afspraak dat inwoners met de gemeente hadden. De gegevens werden buitgemaakt bij een externe leverancier die diensten verleent voor de afdeling Burgerzaken van de twee gemeentes.

Tubbergen en Dinkelland stellen dat er géén bankgegevens, BSN-nummers, woonadressen of andere gevoelige gegevens zijn gelekt. Getroffen inwoners zullen per brief worden ingelicht. "Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens online staan of zijn gebruikt. De gegevens waren versleuteld, maar we kunnen niet uitsluiten dat iemand alsnog bij de gegevens kan. Daarom vinden we het belangrijk transparant te zijn over wat er is gebeurd en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn", aldus de twee gemeenten in een identieke verklaring.

Hoe het datalek bij de niet nader genoemde externe leverancier kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. "We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren en nemen lessen uit dit incident mee om de beveiliging van gegevens verder te versterken." Tubbergen en Dinkelland werken samen in de gemeenschappelijke regeling 'Noaberkracht Dinkelland Tubbergen'. Volgens Tubantia gaat het om de data van ruim duizend inwoners die op straat is beland.