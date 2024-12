Banken blokkeerden vorig jaar ruim vijfduizend rekeningen wegens fraude

Banken hebben vorig jaar ruim vijfduizend bankrekeningen wegens fraude geblokkeerd waarbij ook de klantrelatie werd opgezegd. Het kan echter ook voorkomen dat een rekening tijdelijk wordt geblokkeerd, maar de klantrelatie in stand blijft. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid deelde (pdf).

GroenLinks-PvdA had de bewindsman vragen gesteld over de inzet van jongeren als katvanger. Het grootste deel van de bijna 5300 geblokkeerde rekeningen is van personen in de leeftijdsgroep van 25 jaar of ouder. Het gaat om bijna 3500 rekeningen. In de groep 18 tot en met 24 jaar betreft het bijna 1600 rekeningen. Onder de 18 jaar gaat het om 240 rekeningen met een permanente blokkade.

"Bij geldezels komt het ook voor dat een rekening tijdelijk wordt geblokkeerd om te voorkomen dat er nog meer frauduleuze betalingen worden gedaan. Hier hebben wij geen cijfers van", aldus Van Weel. Volgens de minister hebben de genoemde cijfers betrekking op fraude, maar zal het naar verwachting in veel gevallen om katvangers gaan. Het gaat dan om personen die hun rekening ter beschikking stellen aan criminelen. Die kunnen de rekeningen gebruiken voor zaken als WhatsAppfraude en bankhelpdeskfraude.

Van Weel voegt toe dat er geen onderscheid naar het soort fraude is, omdat het voor banken lastig is om de precieze rol van een rekeninghouder te bepalen omdat daarvoor medewerking van de klant is vereist en banken deze niet altijd krijgen. "Een bank kan niet altijd vaststellen of een rekeninghouder zijn gegevens uit handen heeft gegeven of dat hij zelf betrokken is bij het binnenkomen van de frauduleuze gelden op zijn rekening. Het onderzoeken van de exacte rol van de geldezel is een taak voor de politie, hoewel zij ook afhankelijk zijn van de medewerking van, in dit geval, de verdachte", merkt Van Weel op.

GroenLinks-PvdA wilde ook weten hoeveel katvangers jaarlijks worden veroordeeld. In de categorie van 18 tot en met 22 jaar gaat het van 2019 tot en met 2023 in totaal om 345 personen. Daarnaast werden er ook meerdere minderjarige personen veroordeeld voor misdrijven met de classificatie 'Fraude met betaalproducten (geldezels)’. Het aantal is echter minder dan tien per jaar in de genoemde periode.