Gemeente Amersfoort lekt persoonlijke gegevens van 100.000 inwoners

De gemeente Amersfoort heeft de persoonlijke gegevens van honderdduizend huidige en voormalige inwoners gelekt. Het gaat om naam, adres, woonplaats, geboortedata, geslacht, e-mailadressen en telefoonnummers van mensen die tussen 2009 en 2024 een afspraak hebben gemaakt met de afdeling Burgerzaken. Van zevenduizend personen gaat het ook om het Burgerservicenummer (BSN). De data werd bij een niet nader genoemde softwareleverancier gestolen.

"Er is sprake van onbevoegde toegang op het netwerk van de leverancier, waar een bestand met gegevens van inwoners van Gemeente Amersfoort stond", zo laat de gemeente Amersfoort vandaag via de eigen website weten. "Het systeem van Gemeente Amersfoort is niet gehackt, het gaat om een bestand met oude afspraken, op het netwerk van de leverancier. Het is niet uit te sluiten dat deze gegevens ook echt zijn ingezien of gekopieerd."

Cloudmigratie

Op de vraag waarom het bestand op het netwerk van de leverancier stond laat de gemeente weten dat het overstapt naar de cloud en daarom een back-up van de database met de leverancier deelde, zodat die het bestand kon gebruiken voor de overstap. Hoe de aanvallers op het systeem van de leverancier konden inbreken is niet bekendgemaakt. Het onderzoek is nog gaande.

De Amersfoortse inwoners van wie het BSN mogelijk is gelekt zijn per brief ingelicht. Mensen die niet meer in Amersfoort wonen, maar van wie BSN-nummer wel in het bestand stonden, ontvangen nog een brief. Het datalek is inmiddels ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gisteren maakten de gemeenten Tubbergen en Dinkelland bekend dat ook zij de gegevens van inwoners hebben gelekt. De gegevens werden buitgemaakt bij een externe leverancier die diensten verleent voor de afdeling Burgerzaken van de twee gemeentes.