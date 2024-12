CBS: Nederlanders vorig jaar minder vaak slachtoffer van 'hacken'

Nederlanders zijn vorig jaar minder vaak slachtoffer van 'hacken' geworden dan in 2021, zo laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de vandaag verschenen Veiligheidsmonitor 2023 weten (pdf). Het percentage daalde van 6,9 procent naar 5,5 procent. Onder 'hacken' verstaat het CBS dat iemand met kwade bedoelingen en zonder toestemming inbreekt op een apparaat, zoals een computer of tablet, of een account, zoals een e-mail- of bankaccount.

In totaal werd volgens het statistiekenbureau vorig jaar zestien procent van de bevolking slachtoffer van één of meer vormen van online criminaliteit, dat is minder dan in 2021, toen het nog om zeventien procent van de bevolking ging. Onder online criminaliteit verstaat het CBS een breed scala aan delicten, van aankoopfraude en phishing tot online pesten, online bedreiging en shamesexting. Het aantal slachtoffers van 'hacken' is sinds 2021 afgenomen, slachtofferschap van andere online delicten is nauwelijks veranderd.

In 2021 gaf 6,9 procent van de deelnemers aan het CBS-onderzoek aan slachtoffer van 'hacken' te zijn geworden. Dat bedroeg vorig jaar 5,5 procent. Het 'hacken' van een account daalde van 5,7 procent naar 4,5 procent, 'hacken' van een apparaat ging van 2,9 procent naar 2,4 procent. Een reden voor de afnamen van het aantal 'hack' slachtoffers geeft het CBS niet. Jongeren zijn ongeveer anderhalf keer zo vaak slachtoffer van online criminaliteit. Het verschil is het grootst bij online bedreiging en intimidatie en bij 'hacken'.

Verder meldt het CBS dat zeventien procent van de slachtoffers van online criminaliteit aangifte doet. Als er specifiek naar de verschillende vormen van dergelijke criminaliteit wordt gekeken doen slachtoffers van online oplichting en fraude het vaakst aangifte, bijna 21 procent, terwijl slachtoffers van 'hacken' in nog geen tien procent van de gevallen naar de politie stappen om aangifte te doen.