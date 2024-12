Den Haag: nauwelijks verschil tussen drone-inspecties en reguliere controles

De gemeente Den Haag heeft al meer dan honderd inspecties met drones uitgevoerd, maar niet alle partijen in de gemeenteraad zijn hier blij mee. Volgens de gemeente voldoen de drone-inspecties, waarbij bijvoorbeeld woningen worden gecontroleerd, aan wet- en regelgeving en is er eigenlijk geen verschil met beelden die inspecteurs van de pandbrigade met een fototoestel maken.

Woensdag vond er in de gemeenteraad een kort debat over de drone-inspecties plaats. Met name de Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP waren kritisch over de inzet van drones. Zo werd er gewezen naar een inwoner die te maken kreeg met een drone die boven zijn woning hing, zonder dat hij wist waarom. De inwoner schreef een brief naar de gemeente, maar kreeg een antwoord terug waarin het college stelde dat drone-inspecties juist minder impact op de persoonlijke levenssfeer hebben.

De Partij voor de Dieren hekelde niet alleen het antwoord, maar stelde ook dat drones al tijdens het vliegen beelden streamen en mensen niet van tevoren worden geïnformeerd. Vanwege de 'te grote privacy-impact' op mensen wil de partij dat de drone-inspecties worden stopgezet. Wethouder Bredemeijer reageerde dat de Autoriteit Persoonsgegevens de drone-inspecties heeft goedgekeurd. Daarnaast worden mensen ook bij inspecties in persoon niet van tevoren ingelicht.

De gemeente heeft inmiddels honderdvijftien inspecties met drones uitgevoerd en één klacht ontvangen. Daarop reageerde de Partij voor de Dieren dat mensen, omdat ze niet van tevoren worden ingelicht, niet weten dat er een drone-inspectie heeft plaatsgevonden en daardoor niet in staat zijn een klacht in te dienen. De wethouder maakte ook de vergelijking dat de drone-inspecties eigenlijk hetzelfde zijn als het maken van foto's door een fysieke inspecteur.

De Partij voor de Dieren stelde daarop dat een drone continu beelden maakt als die vliegt en dat dus een verschil is met een fototoestel waar iemand op een knopje moet drukken. Bredemeijer reageerde dat dit bij een drone niet heel anders is. De continu gemaakte beelden worden namelijk niet ergens opgeslagen, legde hij uit. "De beelden die we nodig hebben worden er vanaf gehaald en ergens opgeslagen."

Daar reageerde de Partij voor de Dieren weer op dat in de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens staat dat ook als de beelden niet worden opgeslagen het alleen maken van de beelden een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer. "Net alsof je in iemands huis gaat livestreamen, maar dat dan de beelden niet worden opgeslagen."

Volgens Bredemeijer is de werkwijze met een drone of een fysieke inspecteur die een woning inspecteert niet anders. "Iemands ogen nemen weer wat de situatie is. Daarmee navigeert een persoon naar de plek waar die moet zijn. De drone gebruikt dezelfde werkwijze, maar dan met een camera. Dat zijn de ogen van de drone. Daarmee navigeert de drone waar die moet zijn en maakt dan een foto."