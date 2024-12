Politie houdt verdachten aan achter grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude

De politie vier personen aangehouden die worden verdacht van grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude. Het viertal zou onderdeel uitmaken van een criminele organisatie die in tenminste tien landen in Europa via phishing en bankhelpdeskfraude vermoedelijk miljoenen euro’s heeft buitgemaakt. Bij de operatie werkten de Belgische en Nederlandse autoriteiten samen. In België werden vijf personen aangehouden.

Begin dit jaar werd een groot onderzoek in Rotterdam gestart en dit leidde afgelopen dinsdag tot invallen en doorzoekingen in Zaltbommel, Almere, Amersfoort, 's-Hertogenbosch en Rotterdam. Hierbij zijn gegevensdragers en telefoons in beslag genomen maar ook een taser, designerkleding, dure horloges, sieraden en grote hoeveelheden contant geld. De verdachten zijn drie mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 66 jaar uit Zaltbommel, Almere, Amersfoort en Rotterdam.

Slachtoffers werden benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten. De links in deze berichten wezen naar een phishingsite. De gegevens die slachtoffers daar invulden, waaronder een telefoonnummer, werden vervolgens misbruikt. Slachtoffers in zeker tien Europese landen werden gebeld door een zogenaamde bankmedewerker of een medewerker van een zogenaamd fraudebestrijdingsteam met de mededeling dat er gefraudeerd was met hun bankrekening en dat de 'medewerker' hen kon helpen.

"Bankrekeningen werden genadeloos geplunderd en zo wisten ze naar schatting miljoenen euro’s buit te maken. In een luxe woontoren en AirBnB woningen waren callcenters ingericht. Vanuit die plekken werden de phishingscampagnes uitgezet en slachtoffers gebeld", aldus Jacqueline Bonnes, officier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam. De politie plaatste op YouTube een video van de operatie en doorzoekingen.