Amerikaans hof van beroep handhaaft wet die TikTok kan verbieden

Een Amerikaans hof van beroep heeft de wet gehandhaafd waardoor TikTok volgende maand in de Verenigde Staten verboden kan worden. Volgens het federale hof kan TikTok wegens zorgen over de nationale veiligheid in de VS verboden worden tenzij moederbedrijf ByteDance het aan een Amerikaanse eigenaar verkoopt, zo melden The Wall Street Journal en TechCrunch.

Eerder dit jaar werd een wetsvoorstel aangenomen dat TikTok kan verbieden als het niet aan de gestelde voorwaarde voldoet. TikTok stelt dat de wet in strijd met de vrijheid van meningsuiting en individuele vrijheid is, zoals beschermd door de Amerikaanse Grondwet. Het hof stelt dat het eerste amendement van de Grondwet de vrijheid van meningsuiting in de Verenigde Staten beschermt.

In dit geval is de maatregel van de overheid erop gericht om die vrijheid tegen een buitenlandse vijandelijke natie te beschermen en de mogelijkheid van die natie te beperken om informatie over mensen in de Verenigde Staten te verzamelen, aldus het hof. De voorwaarde waar TikTok aan moet voldoen wordt volgende maand van kracht. Dit houdt nog niet in dat TikTok meteen uit de Google Play Store en App Store verdwijnt. ByteDance en TikTok kunnen nog bij het Amerikaanse Supreme Court in beroep. Daarnaast zou aankomend president Donald Trump het verbod kunnen terugdraaien.