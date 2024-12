MOB: miljoenen Nederlanders hebben moeite met internetbankieren

Miljoenen Nederlanders hebben moeite met internetbankieren, zo stelt het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) op basis van onderzoek (pdf). Ook het betalen in een webwinkel of openen van een betaalrekening is iets dat miljoenen mensen niet zelfstandig kunnen. Ten opzichte van 2021 blijkt zelfs dat het percentage mensen dat moeite met betaaldiensten heeft is toegenomen.

In 2021 gaf 20 procent van de ondervraagden aan dat ze niet zelfstandig konden internetbankieren. Dat is dit jaar gestegen naar 24 procent. Een zelfde verdeling is te zien bij het betalen in webwinkels. Het openen van een bankrekening is iets dat 29 procent van de Nederlanders niet zelfstandig kan, aldus het onderzoek. Dat concludeert dat de 'weg omhoog richting meer zelfstandigheid' nog niet lijkt te zijn ingezet.

De onderzoekers stellen dat de drie belangrijkste redenen waarom mensen uit aandachtsgroepen niet volledig zelfstandig hun betaalzaken regelen te maken hebben met de complexiteit van de betaaldiensten. De meest genoemde redenen is dat mensen niet goed begrijpen hoe het werkt, ze bang zijn om fouten te maken en omdat de instructies van de bank niet duidelijk zijn. Onder aandachtsgroepen vallen onder andere mensen die laaggeletterd zijn, mensen zonder internet, mensen met een lage digitale vaardigheid, ouderen en mensen met een functiebeperking.

Contant geld

Deelnemers aan het onderzoek werd ook gevraagd naar de omgang met contant geld. Van de gemiddelde consumenten haalt 77 procent weleens contant geld. Voor aandachtsgroepen is dat 84 procent. De meeste mensen vinden daarnaast een afstand tot de geldautomaat van drie kilometer of minder acceptabel. Verder vinden de meeste mensen het vervelend wanneer contant geld niet geaccepteerd wordt aan de kassa.

Het MOB is een overlegplatform dat onder andere bestaat uit De Nederlandsche Bank (DNB), Betaalvereniging Nederland, BOVAG, Consumentenbond, Koninklijke Horeca Nederland, MKB-Nederland, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Raad Nederlandse Detailhandel (RND), Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en Thuiswinkel.org, en houdt zich bezig met het betalingsverkeer in Nederland.