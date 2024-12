Duitsland waarschuwt voor bruteforce-aanvallen tegen Netscaler gateways

De Duitse overheid waarschuwt organisaties voor bruteforce-aanvallen tegen Citrix Netscaler gateways. Het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, zegt dat het van verschillende vitale sectoren en internationale partners meldingen van deze aanvallen heeft ontvangen. Ook media en securitybedrijven berichten hierover. Wat de huidige aanvalsgolf doet opvallen is vooral het aantal aanvallen, aldus de Duitse overheidsinstantie.

Nadat aanvallers via de bruteforce-aanval toegang tot het systeem hebben gekregen, proberen ze meestal toegang te behouden door het installeren van backdoors. Vervolgens wordt geprobeerd andere systemen te compromitteren, wat kan leiden tot datalekken en ransomware-aanvallen, aldus het BSI. De overheidsinstantie voegt toe dat bescherming tegen bruteforce-aanvallen een basale beveiligingsmaatregel is. Toch ziet het BSI in de praktijk dat dergelijke aanvallen geregeld succesvol zijn en vaak een ingang voor aanvallers vormen tot interne netwerken.

"Blootgestelde systemen zijn met name kwetsbare als inloggegevens eenvoudig zijn te raden of in gecompromitteerde datasets voorkomen. Het is belangrijk dat wachtwoorden niet alleen voldoende complex zijn, maar het is ook belangrijk om aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen, zoals multifactorauthenticatie", aldus het BSI. Via NetScaler gateways kunnen medewerkers van bedrijven op afstand toegang tot bedrijfsapplicaties, bedrijfsomgevingen en intranetten krijgen. Het wordt dan ook veel voor thuiswerken gebruikt.