Handelaar die verbod op cashbetalingen overtreedt kan 10.000 euro boete krijgen

Handelaren die het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf drieduizend euro overtreden kunnen straks een boete van maximaal tienduizend euro krijgen. Dat staat in een conceptbesluit van minister Heinen van Financiën. In mei van dit jaar werd de Europese Anti-Money Laundering Regulation aangenomen. Deze verordening omvat een verbod op contante betalingen boven de tienduizend euro voor personen die handelen in goederen of die diensten verlenen. Het verbod geldt niet voor transacties tussen particulieren.

Het kabinet wilde echter een verbod vanaf drieduizend euro invoeren. Afgelopen september ging de Tweede Kamer akkoord met een verbod op cashbetalingen voor goederen van boven de drieduizend euro. Een amendement van PVV, BBB en NSC om de limiet op tienduizend euro te zetten kwam net twee stemmen tekort. DENK, NSC, SGP, BBB, JA21, FVD en PVV stemden voor het amendement, waardoor er met 74 stemmen voor geen meerderheid was.

De minister heeft nu een conceptbesluit gepresenteerd dat een boetecategorie introduceert voor handelaren die het verbod overtreden. "Het gaat hier om een relatief licht vergrijp binnen de systematiek van de Wwft. Het verbod is een veel beperktere verplichting dan de verplichtingen die de Wwft nu voor veel handelaren met zich mee brengt", aldus de minister. Die heeft na overleg met de toezichthouder besloten om boetes voor overtredingen binnen 'boetecategorie 1' te laten plaatsvinden.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kent drie boetecategorieën. Boetecategorie 1, de laagste categorie, kent een maximaal boetebedrag van tienduizend euro. Deze categorie kent ook de minste verplichtingen voor de toezichthouder. "Dat betekent dat boetecategorie 1 een vaste boete is waarbij er geen rekening dient te worden gehouden met de omstandigheden van het geval. Een verhogende factor als recidive of een verlagende factor als draagkracht speelt dus niet mee bij boetecategorie 1", merkt de minister op.

Volgens Heinen betekent dit voor de uitvoering dat de toezichthouder in kader van het verbod sneller en effectiever mogelijke boetes kan opleggen. "Dit bevordert de effectiviteit van de handhaving en het toezicht op het verbod. Ook is hiermee voor de populatie sneller duidelijk of zij in overtreding zijn." Handelaren die herhaaldelijk de fout in gaan kunnen tweemaal het maximumbedrag opgelegd krijgen. Het wijzigingsbesluit is nu ter consultatie aangeboden op Internetconsultatie.nl. Het publiek kan er tot 12 januari volgend jaar op reageren.