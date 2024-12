Autoriteit Persoonsgegevens verstuurde nieuwsbrieven met trackingpixel

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in twee recente nieuwsbrieven een trackingpixel meegestuurd. Dat laat de privacytoezichthouder in de nieuwste nieuwsbrief weten. "Bij de AP gaat helaas ook wel eens iets niet goed. In de laatste 2 nieuwsbrieven hebben we onbedoeld een tracking pixel meegestuurd. Deze pixel registreerde of een nieuwsbrief werd geopend", aldus de toezichthouder. "Dit past niet in ons beleid."

De toezichthouder zegt dat het de via de trackingpixel verkregen gegevens heeft vernietigd. "Ook hebben we ervoor gezorgd dat de tracking pixel in eerder verstuurde nieuwsbrieven geen nieuwe gegevens meer kan verzamelen." Verdere details zijn niet gegeven. Eerder dit jaar waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens nog politieke partijen voor het gebruik van trackingpixels.