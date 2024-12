Mozilla verwijdert binnenkort Do Not Track feature uit Firefox

Mozilla verwijdert binnenkort de Do Not Track (DNT) feature uit Firefox, zo heeft de browserontwikkelaar aangekondigd. Volgens Mozilla wordt DNT door veel websites niet gerespecteerd en kan het in sommige gevallen zelfs privacy verminderen. Het 'DNT signaal' wordt via de browser naar websites verstuurd. Gebruikers kunnen zo aangeven dat ze niet door websites gevolgd willen worden. Naleving van DNT is echter geheel vrijwillig.

De eerste versie van Firefox waarin DNT zat ingebouwd verscheen begin 2011. Nu laat Mozilla weten dat de feature met de lancering van Firefox 135 uit de browser zal worden verwijderd. In plaats daarvan wijst Mozilla naar het gebruik van Global Privacy Control (GPC). Deze optie is sinds Firefox 120 in de browser aanwezig en laat gebruikers aan websites weten dat ze niet willen dat hun data wordt gedeeld en verkocht aan derden.

In sommige jurisdicties, zoals in de Amerikaanse staat Californië, wordt Global Privacy Control als een juridisch handhaafbare methode gezien waarmee consumenten zich voor gerichte advertenties kunnen afmelden of websites kunnen verzoeken om de verkoop of het delen van hun persoonlijke data te beperken, aldus Mozilla. Firefox 135 staat gepland voor 4 februari volgend jaar.