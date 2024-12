Belastingdienst stapt voor alle werkplekken over naar Microsoft 365

De Belastingdienst stapt volgend jaar voor alle werkplekken over op Microsoft 365. Daarnaast zou het overgrote deel van het achterstallig ict-onderhoud eind 2026 moeten zijn afgerond. Dat laat staatssecretaris van Oostenbruggen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer weten en staat ook in het Jaarplan Belastingdienst 2025. Volgens Van Oostenbruggen zijn de modernisering van ict-systemen en het werven en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel de twee grootste uitdagingen waar de Belastingdienst de komende jaren mee te maken heeft.

"In 2025 worden onder meer verdere stappen gezet in de modernisering van systemen die de heffing van de loonbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting ondersteunen. De verouderde ontwikkelsoftware Cool:Gen wordt in deze systemen komend jaar verder uitgefaseerd. Ook werken we in 2025 aan het implementatieplan van het in 2024 aanbestede systeem voor de heffing van omzetbelasting", aldus de staatssecretaris.

De 'technical debt' bij de fiscus zou eind 2026 grotendeels moeten zijn ingelopen. "Tijdens deze omvangrijke operatie gaat het heffen en innen van belastingen en premies gewoon door. Bij het moderniseren van deze systemen kiezen we voor toekomstbestendige technologie en architectuurprincipes en borgen we dat Life Cycle Management (LCM) goed wordt ingeregeld zodat we achterstallig onderhoud in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen", voegt Van Oostenbruggen toe.

In het Jaarplan 2025 is een aparte paragraaf over het moderniseren van de ict-omgeving opgenomen. Daarin staat onder andere dat voor alle werkplekken de overgang naar Microsoft 365 wordt gemaakt. Tevens stapt de fiscus over op een nieuw Enterprise Resource Planning (ERP)-systeem, omdat het huidige systeem niet meer door de leverancier wordt ondersteund.