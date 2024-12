Onderzoek: bijna twee miljoen Belgen doen niet aan internetbankieren

Bijna twee miljoen Belgen doen niet aan internetbankieren, die getroffen worden door de sluiting van bankkantoren en het verdwijnen van geldautomaten. Dat stelt non-profitorganisatie Financité in het jaarverslag over financiële inclusie in België (pdf). Twee jaar geleden ging het nog om ruim twee miljoen Belgen. Volgens Financité is de digitalisering van het bankwezen voor veel meer mensen een probleem dan wordt gedacht.

Het gaat om 16 procent van de 16- tot 74-jarigen die geen gebruikgemaakt van internetbankieren. In de leeftijdscategorie 75 tot 89 jaar is dit zelfs 46 procent, zo laat Financité weten. Het gaat om zo'n 1,9 miljoen mensen. België telt iets meer dan vierduizend geldautomaten. Dat komt neer op één automaat per 2900 inwoners. In de eurozone is dat gemiddeld één automaat per 1300 inwoners.

Het aantal bankkantoren daalde vorig jaar met bijna tien procent. Sinds 2011 is bijna 78 procent van de bankkantoren verdwenen, aldus Financité, dat voor meer financiële inclusie pleit. Zo vindt de organisatie dat alle banken kantoren en automaten met een bepaalde maximale afstand tot klanten moeten bieden, alsmede telefonische diensten voor overboeken en echte telefonische klantondersteuning die speciaal getraind is om mensen met problemen te helpen. Daarnaast moet het aantal geldautomaten worden hersteld naar minimaal 5200.

Onlangs meldde het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) op basis van onderzoek dat miljoenen Nederlanders moeite met internetbankieren hebben. In 2021 gaf 20 procent van de ondervraagden aan dat ze niet zelfstandig konden internetbankieren. Dat is dit jaar gestegen naar 24 procent.