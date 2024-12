Oostenrijkse politieke partij schond AVG met Google reCAPTCHA op website

Een Oostenrijkse politieke partij heeft de AVG overtreden door Googles reCAPTCHA-dienst op de partijwebsite te gebruiken. Dat oordeelde eerder al de Oostenrijkse privacytoezichthouder en is door een Oostenrijkse rechtbank bevestigd. Een bezoeker van de website zag dat de reCAPTCHA-dienst allerlei informatie naar Google verstuurde, ook al had hij hier geen toestemming voor gegeven. Ook was hij niet geïnformeerd dat zijn ip-adres en andere data naar Google zouden worden gestuurd.

De dataoverdracht vond plaats bij het bezoeken van de pagina om lid van de betreffende partij te worden. Op deze manier zou Google de politieke voorkeur van de gebruiker te weten komen, aldus de klager. De Oostenrijkse privacytoezichthouder deed onderzoek en stelde dat met het implementeren van reCAPTCHA en het verwerken van ip-adres, bepaalde unieke identifiers en browserdata de privacy van de klager was geschonden.

Volgens de autoriteit was er geen technischenoodzakelijkheid voor één van de reCAPTCHA-cookies en had de gebruiker daarom er expliciete toestemming voor moeten geven. De niet nader genoemde politieke partij ging tegen de beslissing van de privacytoezichthouder in beroep en stelde dat de toezichthouder niet had gekeken met welke browser en besturingssysteem de klager de website had bezocht.

De rechter heeft nu geoordeeld dat de klager geen expliciete toestemming had gegeven voor de dataverwerking door reCAPTCHA. Daarnaast was de betreffende reCAPTCHA-dienst niet noodzakelijk voor het functioneren van de website en kon de politieke partij geen beroep doen op een legitiem belang. Daardoor had de partij geen grondslag voor de dataverwerking en heeft daarmee de privacywetgeving overtreden, aldus de rechter. De uitspraak laat niet weten of en wat voor sanctie de Oostenrijkse privacytoezichthouder wilde opleggen.