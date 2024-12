Okta meldt toename van phishingaanvallen door zogenaamde helpdesk

Inlogdienst Okta waarschuwt klanten voor phishingaanvallen waarbij oplichters zich als de helpdesk van Okta voordoen en bijvoorbeeld om wachtwoorden of MFA (multifactorauthenticatie)-tokens vragen. Okta biedt een platform waar wereldwijd duizenden bedrijven gebruik van maken om werknemers toegang tot systemen en applicaties te geven.

Criminelen voeren geregeld phishingaanvallen uit waarbij medewerkers van organisaties sms-berichten ontvangen die naar Okta-phishingsites linken. Op deze manier wordt geprobeerd om inloggegevens voor accounts te ontfutselen. Een jaar geleden waarschuwde Okta nog voor aanvallen op de helpdesks van klanten, waarbij de aanvallers probeerden om de MFA van 'highly privileged users' te resetten. Bij de aanvallen waarvoor Okta nu waarschuwt doen de aanvallers zich voor als Okta Support en proberen via social engineering allerlei gegevens te ontfutselen.

Verdere details over de aanvallen zelf geeft Okta niet. Wel noemt het bedrijf verschillende zaken waardoor dergelijke aanvallen zijn te herkennen. "Een van de meest duidelijke aanwijzingen is een bericht met een slechte zinsbouw, onjuiste grammatica en verkeerde spelling. In sommige gevallen is de opmaak van het bericht onregelmatig. Belangrijk om te vermelden is dat met de komst van AI-technologie, spelling- en grammaticafouten niet altijd even duidelijk of aanwezig zijn."