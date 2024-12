Interpol wil einde aan gebruik van de term 'Pig Butchering'

Interpol wil een einde aan het gebruik van de term 'Pig Butchering' omdat dit kwetsend voor slachtoffers zou zijn. Vorige maand waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) nog voor pig butchering, wat een combinatie van datingfraude en beleggingsfraude is. Oplichters bouwen eerst een vertrouwensband met slachtoffers op en verleiden hen dan om flinke bedragen te investeren.

"Bij ‘pig butchering’ worden mensen op een datingapp verleid om te investeren in cryptomunten, zoals Bitcoin", zo laat Slachtofferhulp weten. "Deze vorm van oplichting, zes jaar geleden ontstaan in China, komt inmiddels over de hele wereld voor." Vorige maand besteedde ook de politie in het Fenomeenbeeld 2024 aandacht aan pig butchering. "In het begin wordt nog de indruk gewekt dat er flinke winsten kunnen worden gemaakt, mensen geloven dit en maken steeds meer geld over. Maar als de investeringen eenmaal groot genoeg zijn, verdwijnt het contact met de date en daarmee al het geld. De slachtoffers raken aanzienlijke bedragen kwijt. Wereldwijd is dit een toenemend probleem, dat bekend staat als pig butchering."

Interpol stelt dat de term afkomstig is van de oplichters die naar hun slachtoffers verwijzen als 'varkens', die ze eerst 'vetmesten' door een zogenaamde relatie aan te gaan voordat ze hen 'slachten' door ze te overtuigen om, vaak in malafide cryptovalutaprojecten, te investeren, aldus Interpol. De dienst claimt dat de term slachtoffers dehumaniseert en beschaamt, wat mensen zou weerhouden om hulp te zoeken en informatie met de autoriteiten te delen. In plaats daarvan wil Interpol dat voortaan de term 'romance baiting' wordt gebruikt, omdat deze term zich richt op de acties van de dader.