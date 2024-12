Ict-coöperatie SURF heeft Nederlandse onderwijsinstellingen gewaarschuwd voor Microsoft Copilot en geadviseerd er vooralsnog geen gebruik van te maken. Volgens de organisatie blijkt uit onderzoek dat er privacyrisico’s verbonden zijn aan het gebruik van de generatieve AI-tool. "We blijven met Microsoft in gesprek om deze risico’s op te lossen, maar raden op basis van de bestaande risico’s het gebruik vooralsnog af."

Samen met Privacy Company voerde SURF een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit op Microsoft 365 Copilot, waarbij werd gekeken naar gebruik van medewerkers en volwassen studenten, omdat Microsoft de betaalde educatielicentie vooralsnog niet beschikbaar stelt voor minderjarigen. Uit de DPIA kwam een aantal privacyrisico’s voor gebruikers naar voren, aldus SURF. Het gaat onder andere om een gebrek aan transparantie van Microsoft.

"Het is niet duidelijk welke persoonsgegevens Microsoft verzamelt en bewaart over het gebruik van Microsoft 365 Copilot. Verder zijn de gegevens die gebruikers ontvangen als zij een inzageverzoek doen onvolledig en onbegrijpelijk", zo laat SURF weten. "Daarnaast is het aannemelijk dat Microsoft 365 Copilot onjuiste en onvolledige persoonsgegevens genereert."

SURF is de ict-coöperatie van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen. De organisatie zegt met Microsoft in gesprek te zijn om mitigerende maatregelen te treffen. "Op dit moment kunnen we echter niet anders dan concluderen dat de vastgestelde hoge risico’s onvoldoende worden weggenomen. Daarom adviseren we onze leden om Microsoft 365 Copilot vooralsnog niet te gebruiken."