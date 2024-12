Volgend jaar onderzoek naar aparte domeinnaam-extensie voor overheidssites

Volgend jaar vindt er onderzoek plaats naar een aparte domeinnaam-extensie voor overheidssites, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering laten weten. Een jaar geleden nam het kabinet een principebesluit en koos .gov.nl als aparte extensie voor overheidssites. Uit eerder uitgevoerd onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken bleek dat burgers websites van de overheid beter kunnen herkennen als er gebruik wordt gemaakt van een uniforme domeinnaamextensie zoals .gov.nl of .overheid.nl.

De onderzoekers stelden dat burgers op dit moment niet altijd goed kunnen herkennen dat online overheidsinformatie ook daadwerkelijk van de overheid is. Daardoor kan er worden gedacht dat een website van de overheid is terwijl dit niet het geval is, of andersom. "Op grond van veiligheidsoverwegingen en internationale voorbeelden heeft het kabinet een principebesluit genomen om te kiezen voor de overheidsextensie ‘.gov.nl.’. Om inzicht te krijgen in de financiële en organisatorische gevolgen, laat het kabinet op de realisatie van verschillende extensies een uitvoeringstoets doen", zo liet het ministerie een jaar geleden weten.

Sindsdien bleef het stil over de plannen voor een eigen domein. "Dit impactonderzoek is in voorbereiding en wordt in 2025 uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten kan een gewogen besluit over wel of geen invoering worden genomen", laat Szabo nu in een brief aan de Tweede Kamer weten. Verdere informatie of details over het onderzoek, zoals wanneer het precies gereed is, zijn niet gegeven (pdf).