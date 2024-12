Brussel start aanbesteding voor 'privacyvriendelijke' online leeftijdsverificatie

De Europese Commissie is onlangs een aanbesteding gestart voor de ontwikkeling van een 'instrument' voor 'privacyvriendelijke' leeftijdsverificatie. Het 'leeftijdsverificatie-instrument' zal gebaseerd zijn op de wallet voor een Europese digitale identiteit en in toekomst ook voor andere leeftijdsvereisten gebruikt moeten kunnen worden. Dat laat staatssecretaris Szabo voor Digitalisering in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Teneinde de naleving van de verplichtingen ter bescherming van minderjarigen uit de Digitaledienstenverordening te ondersteunen, is de Europese Commissie recent een aanbesteding gestart. Het doel daarvan is om een privacyvriendelijk instrument te ontwikkelen waarmee kan worden geverifieerd dat iemand 18 jaar of ouder is, zonder dat de gebruiker van dat instrument meer informatie hoeft te delen", aldus Szabo.

De staatssecretaris voegt toe dat De Europese Commissie wil dat het instrument in de toekomst ook voor andere leeftijdsvereisten is te gebruiken. "Het door de Europese Commissie beoogde leeftijdsverificatie-instrument zal gebaseerd zijn op de Europese portemonnees voor digitale identiteit (‘EDI-wallets’). Daarbij zal rekening gehouden moeten worden dat het gebruik van EDI-wallets niet verplicht kan worden gesteld en het gebruik ervan te allen tijde vrijwillig moet zijn", laat Szabo verder in zijn brief weten (pdf).

Afsluitend meldt de staatssecretaris dat het kabinet vindt dat online leeftijdsverificatie proportioneel en in lijn met grondrechten moeten zijn, zoals het recht op gegevensbescherming, en tegelijkertijd betrouwbaar, veilig en inclusief moet zijn.

'Universele leeftijdsverificatieoplossing'

In de aanbesteding voor de 'universele leeftijdsverificatieoplossing' stelt de Europese Commissie dat hiervoor allerlei toepassingen zijn, zoals social media, online dating, gokplatforms en andere zaken ( pdf ). In het geval van de aanbesteding wordt specifiek gesproken over toegang tot '18+ online diensten' zoals pornosites, maar voegt Brussel toe dat de oplossing ook voor allerlei andere leeftijden te gebruiken moet zijn, zoals 13+, 16+ of 65+.

De aanbesteding beschrijft ook een 'User Journey' waarbij een gebruiker een leeftijdsverificatie-app downloadt. Deze app stelt de leeftijd van de gebruiker vast door middel van een nationale digitale identiteit, een fysiek identiteitsbewijs, een derde partij of een al geïnstalleerde app met leeftijdsinformatie, zoals een bankapp. Daarbij claimt Brussel dat de 'proof of age' geen informatie bevat die naar de gebruiker is te traceren. Als de gebruiker vervolgens op een platform wil inloggen waarvoor een leeftijdscontrole geldt, en de gebruiker al een account heeft, krijgt de gebruiker toegang door middel van een pseudoniem.