OpenAI trainde zonder geldige grondslag ChatGPT met persoonsgegevens

OpenAI heeft persoonsgegevens gebruikt voor het trainen van ChatGPT zonder dat het over een geldige grondslag hiervoor beschikte. Daarnaast verzweeg de organisatie een datalek, was het niet transparant richting gebruikers, ontbrak leeftijdsverificatie en schoot de verplichte informatievoorziening tekort, zo stelt de Italiaanse privacytoezichthouder GPDP. Die legde OpenAI een boete open van vijftien miljoen euro en verplicht de organisatie tot het voeren van een zes maandenlange informatiecampagne. OpenAI gaat tegen de boete in beroep.

Eerder dit jaar oordeelde de GPDP dat ChatGPT vermoedelijk in strijd met de AVG is. Vorig jaar besloot de toezichthouder al om ChatGPT een maand lang te verbieden. Aanleiding voor het verbod was het het illegaal verzamelen van persoonlijke gegevens voor het trainen van de algoritmes en het niet controleren van de leeftijd van minderjarigen. OpenAI, de ontwikkelaar van de chatbot, werd door de Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) opgeroepen om per direct het verwerken van de gegevens van Italiaanse gebruikers te stoppen.

Op basis van de uitkomsten van het feitenonderzoek eerder dit jaar stelde de GPDP dat het bewijs had gevonden dat erop duidde dat ChatGPT één of meerdere bepalingen van de AVG overtreedt. OpenAI kreeg vervolgens de tijd om met een reactie te komen. De GPDP heeft het onderzoek nu volledig afgerond en stelt dat OpenAI zich niet aan de privacywetgeving heeft gehouden. Bij het opleggen van de boete zegt de toezichthouder rekening te hebben gehouden met de 'coöperatieve houding' van de ChatGPT-ontwikkelaar. OpenAI verwacht dit jaar een omzet van 2,7 miljard dollar.