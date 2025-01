Google registreert minder actief aangevallen kwetsbaarheden in 2024

Vorig jaar waren er minder kwetsbaarheden waar actief misbruik van werd gemaakt, en waar op het moment van de aanval geen update voor beschikbaar was, dan het jaar daarvoor, zo stelt Google. Het techbedrijf houdt een overzicht bij van actief aangevallen beveiligingslekken dat teruggaat tot 2014. Vorig jaar registreerde Google 31 kwetsbaarheden zonder patch op het moment van de aanval. In 2023 waren dat er nog 56.

De meeste actief aangevallen kwetsbaarheden registreerde Google vorig jaar in de eigen producten (11), gevolgd door Microsoft (9) en Apple (5). Het gaat onder andere om beveiligingslekken in Google Chrome, Android, Windows, WebKit en iOS. Een jaar eerder in 2023 voerde Apple de lijst nog aan (20), met daarachter Microsoft (14) en Google (11). Een verklaring voor de afname is nog niet door Google gegeven. Het techbedrijf komt vaak later in januari met een eigen analyse.

2021 was het jaar waarin Google de meeste actief aangevallen kwetsbaarheden zonder update registreerde, 69 in totaal. Toen was het Microsoft dat de lijst aanvoerde (21) met Google op de tweede plek (17) en Apple als derde (14). Veel van de kwetsbaarheden in het overzicht van Google zijn gebruikt door spywareleveranciers of zijn toegeschreven aan statelijke actoren die ze bij spionageaanvallen zouden hebben ingezet.