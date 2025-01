ICS mag gegevens begunstigde geannuleerde geldtransfer 5 jaar bewaren

ICS mocht een klant die met zijn creditcard geld naar een begunstigde overmaakte om gegevens over deze persoon en andere transacties vragen en deze informatie voor minimaal vijf jaar bewaren, ook al werd de transactie geannuleerd. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid geoordeeld. De klant deed vorig jaar via zijn creditcard een geldtransfer van zesduizend euro. Voor de transfer maakte de klant gebruik van een transactieplatform. Het geld werd van de creditcardrekening van de klant afgeschreven, waarna het gebruikte platform om gegevens over de transactie vroeg. De klant vond dat dit onderzoek teveel tijd in beslag zou nemen en annuleerde de transactie, waarna het geld op de creditcardrekening werd teruggestort.

Een aantal weken later nam ICS contact op met de klant en stelde vragen over geldtransfers die de klant de afgelopen jaren met zijn creditcard had uitgevoerd. Zo vroeg ICS naar wie de klant geld had overmaakt met de geldtransfers en waarom hij hierbij eerst gebruik had gemaakt van het ene platform voor geldtransfers en later van een ander platform. ICS stelde ook vragen over de geldtransfer van zesduizend euro, namelijk over de bestemming van het geld en of de klant vaker geld zou overmaken naar de begunstigde.

Na het telefoongesprek heeft ICS de klant per e-mail gevraagd om het transactieoverzicht van het gebruikte platform te verstrekken, om zo de begunstigde van de zesduizend euro vast te stellen. De klant stuurde het transactieoverzicht naar ICS. De klant maakte duidelijk dat de begunstigde het geld niet heeft ontvangen en wil dat de creditcardmaatschappij de gegevens van deze persoon verwijdert. De klant vroeg ICS wat het met de gegevens doet, maar kreeg alleen als antwoord dat de data minimaal vijf jaar wordt bewaard.

Tenminste duizend euro

De klant kwam er met ICS niet uit en stapte naar het Kifid. Het klachteninstituut stelt dat ICS op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wettelijk verplicht is om klantenonderzoek uit te voeren. In de Wwft staat dat instellingen zoals ICS een klantenonderzoek uitvoeren als er een geldtransfer van tenminste duizend euro plaatsvindt. Volgens het Kifid was met de transactie van zesduizend euro een klantenonderzoek dan ook gerechtvaardigd.

Omdat ICS bij gebruik van een platform voor geldtransacties niet zelfstandig kan beoordelen wie de begunstigde is moest het de klant om deze gegevens vragen. "Ook nu de consument in het onderzoek naar voren gebracht heeft dat de geldtransfer van zesduizend euro niet doorgegaan is. ICS moet immers op grond van de Wwft een risicoprofiel opstellen van de consument en zijn transacties daarmee vergelijken", merkt het Kifid op.

Het klachteninstituut voegt toe dat het zich kan voorstellen dat het voor ICS van belang is om ook voor een geannuleerde geldtransfer te weten wat de beoogde bestemming was van de geldtransfer, omdat ICS aan haar wettelijke verplichtingen van de Wwft wil voldoen. Wat betreft de bewaarduur stelt dat de Wwft dat documenten en gegevens die voor het klantenonderzoek zijn gebruikt minimaal vijf jaar na het beëindigen van de relatie met de klant of vijf jaar na de transactie worden bewaard Het Kifid stelt dat de klacht van de klant ongegrond is en wijst zijn vordering af (pdf).