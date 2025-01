Mozilla lanceert 'AI-assistent' Orbit voor Firefox-gebruikers

Mozilla heeft een 'AI-assistent' genaamd Orbit voor Firefox-gebruikers gelanceerd. Het gaat om een browser-extensie die tekst en video's kan samenvatten. Daarbij staat volgens Mozilla de privacy van gebruikers centraal. Orbit vereist geen account en er wordt geen sessiedata bewaard, aldus de uitleg van de Firefox-ontwikkelaar. Verder stelt Mozilla dat persoonlijke informatie niet wordt gebruikt voor het trainen van het AI-model.

Het AI-model waar Orbit gebruik van maakt is Mistral 7B en wordt door Mozilla gehost. "Queries worden niet gedeeld met Mistral of andere diensten", voegt Mozilla toe. De samenvattingen die Orbit maakt zijn alleen beschikbaar op de betreffende pagina en verdwijnen zodra de gebruiker de pagina verlaat. Mozilla zegt deze samenvattingen ook niet zelf op te slaan.

"We hebben Orbit ontwikkeld om agnostisch te blijven over welk model we gebruiken en we vergelijken continu de meest recente opensourcemodellen die beschikbaar zijn. Dit geeft ons de mogelijkheid om modellen eenvoudig te vervangen als de technologie verbetert. Het gevolg van het niet delen van gebruikersdata met het model is dat we het model niet kunnen beïnvloeden of trainen", laat de Firefox-ontwikkelaar verder weten. De extensie werd een paar weken geleden uitgebracht en telt inmiddels zo'n vierduizend gebruikers.