Kabinet spreekt met Nvidia en AMD over bouwen Nederlandse 'AI-faciliteit'

Het kabinet spreekt met Nvidia en AMD over het bouwen van een Nederlandse 'AI-faciliteit'. De faciliteit moet de ontwikkeling en toepassing van 'AI' binnen Nederland met hulp van een 'AI-supercomputer' faciliteren. Minister Beljaarts van economische Zaken heeft in de Verenigde Staten met Nvidia gesproken over de levering van hardware en ondersteuning met kennis bij het creëren van de vereiste infrastructuur voor een Nederlandse 'AI-faciliteit'. Ditzelfde gesprek zal ook met AMD plaatsvinden.

"Voordat er een schep de grond in kan moeten we zeker weten dat de vereiste kennis en hardware beschikbaar is. Nvidia heeft de kennis en de hoogtechnologische apparatuur die nodig is voor het bouwen van een AI-faciliteit. Ook heeft Nvidia ervaring met het bouwen van AI-faciliteiten", zegt minister Beljaarts. "De concurrentie is stevig omdat er vanuit de hele wereld veel vraag is naar deze hoogtechnologische apparatuur. Daarom zijn deze gesprekken een cruciale stap voor de bouw van een AI-faciliteit." Inhoudelijke details over de gesprekken zijn nog niet bekendgemaakt.

Een aantal weken geleden stelde Beljaarts tijdens een debat over digitale infrastructuur en economie dat Amerikaanse bedrijven een grote rol hebben bij zeekabels en datacenters hebben, maar dat Nederland en Europa hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het om digitalisering gaat. "Ik ben alert op ontwikkelingen vanuit het oogpunt van strategische onafhankelijkheid en onwenselijke marktmacht", aldus de minister.

Volgens Beljaarts moeten we zelf dan ook in de spiegel kijken. "Als Nederland of als Europa hebben we een belangrijke rol om voorop te blijven lopen. Als we sterk willen zijn in AI en in de cloud hebben we een sterke digitale infrastructuur nodig, inclusief de datacenters en zeekabels die daar onlosmakelijk mee verbonden zijn. Dat is allemaal nodig voor die digitale, open, strategische economie."