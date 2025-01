Tientallen Belgen aangeklaagd voor weigeren van slimme meter

De Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius heeft tientallen Belgen aangeklaagd voor het weigeren van een slimme meter, waarvan er inmiddels drie zijn veroordeeld. Dat meldt de Belgische krant De Tijd. Vorig jaar installeerde het netbedrijf één miljoen slimme meters die verbruiksgegevens voor elektriciteit en gas automatisch doorsturen. Alle analoge meters in Vlaanderen zouden halverwege 2029 door een slimme meter moeten zijn vervangen.

"Fluvius vervangt bij alle Vlaamse gezinnen de klassieke meter door een digitale meter", zo laat het netbedrijf op de eigen website weten. Wie aan de beurt is om een slimme meter te ontvangen krijgt hierover een brief. Vorig jaar verstuurde Fluvius bijna 37.000 aangetekende brieven naar mensen die niet waren ingegaan op de oproepen om hun elektriciteits- en gasmeters door een slimme meter te laten vervangen. 34 mensen die na herhaaldelijke aanmaningen en ingebrekestellingen de slimme meter bleven weigeren werden vervolgens aangeklaagd, aldus De Tijd op basis van gegevens die het bij fluvius opvroeg.

"Als we merken dat aan onze brieven geen gevolg werd gegeven, bellen we mensen ook op. Pas als ze na herhaaldelijk aandringen geen toegang verlenen, gaan we over tot een gerechtelijke procedure met een ingebrekestelling. Gelukkig is dat maar heel zelden het geval en raken we er meestal wel uit", zegt een woordvoerster van Fluvius tegenover de krant.

Op de eigen website stelt Fluvius dat mensen geen digitale meter kunnen weigeren. "Nee, je kan de plaatsing van een digitale meter niet weigeren. De digitale meter is verplicht binnen de Europese Unie, en dus ook in Vlaanderen. Daarom plaatst Fluvius sinds 1 juli 2019 alleen nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas." Het netbedrijf waarschuwt dat als de plaatsing van de slimme meter wordt geweigerd, er een juridische procedure kan worden gestart.

Ontvangers van een aangetekende brief hebben vijftien werkdagen de tijd om alsnog een afspraak te maken voor de installatie van de slimme meter. Daarna stuurt Fluvius een ingebrekestelling, waarvoor het netbedrijf 285 euro in rekening brengt. Vorig jaar ontvingen 181 gezinnen zo’n ingebrekestelling. Daarna nemen de advocaten van Fluvius het over, wat nog eens 73 ingebrekestellingen opleverde, waarbij de kosten oplopen met nog eens 308 euro. Als hierna nog geen reactie komt start Fluvius een rechtszaak.

Vorig jaar stapte het netbedrijf 34 keer naar de rechter, wat inmiddels tot drie vonnissen leidde. Klanten werden veroordeeld om de installateur binnen te laten. "Wanneer je nog steeds de digitale meters weigert, komt de zaak voor de rechtbank. Als de rechter in het voordeel van Fluvius beslist zijn de kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure ten laste van jou. Als je nog steeds weigert om de digitale meter te laten plaatsen zal Fluvius gedwongen worden om, desnoods met een deurwaarder en een slotenmaker, de digitale meter te plaatsen", aldus het netbedrijf.