Tails OS-lek maakt malafide upgrade en de-anonimiseren gebruiker mogelijk

Kwetsbaarheden in het op privacy gerichte besturingssysteem Tails OS maken het mogelijk voor aanvallers om een malafide upgrade uit te voeren en de installatie zo permanent te compromitteren en de gebruiker te de-anonimiseren. Er is een nieuwe versie uitgebracht waarin de problemen zijn verholpen. Gebruikers die extra voorzichtig zijn worden aangeraden een handmatige upgrade uit te voeren in plaats van een automatische upgrade.

Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Tails kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Het maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties.

Tijdens een externe security-audit zijn meerdere kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangetroffen. In Tails 6.10 en eerder kan een aanvaller die een met Tails meegeleverde applicatie weet te compromitteren een beveiligingslek in de Tails Upgrader misbruiken om een malafide upgrade te installeren en zo permanente controle over de Tails-installatie te krijgen.

In de bovenstaande situatie kan een aanvaller die een met Tails meegeleverde applicatie heeft gecompromitteerd ook kwetsbaarheden in andere applicaties misbruiken om gebruikers te de-anonimiseren en hun browsegedrag te monitoren. Daarnaast zou een aanvaller de instellingen van de Persistent Storage kunnen aanpassen. Gebruikers die extra voorzichtig zijn worden aangeraden om een handmatige upgrade naar Tails 6.11 uit te voeren. Bij een handmatige upgrade wordt namelijk eventueel aanwezige malware geïnstalleerd door een aanvaller verwijderd.