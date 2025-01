Groningen ziet geen aanleiding om te stoppen met 'volgverkeerslichten'

De gemeente Groningen ziet geen aanleiding om te stoppen met het gebruik van 'intelligente verkeerslichten', door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ook wel 'volgverkeerslichten' genoemd. Dat liet wethouder Philip Broeksma weten op vragen van de D66-fractie in de gemeenteraad. D66 had het college verzocht om de verkeerslichten te verwijderen als de privacy niet kan worden gewaarborgd. De verkeerslichten kunnen via bepaalde navigatie- en verkeersapps zien of er weggebruikers aan komen.

Begin vorig jaar waarschuwde de AP voor de privacyrisico's van iVRI’s en stelde dat de navigatie- en verkeersapps die met de lichten communiceren allerlei data over mensen kunnen verzamelen, zonder dat die hiervan op de hoogte zijn. Onlangs maakte de gemeente Amsterdam bekend dat het voorlopig geen 'intelligente verkeerslichten' zal gebruiken, waarop D66 met het verzoek aan het college kwam.

"We verzamelen geen essentiële gegevens van burgers en willen die ook niet verzamelen, en bij nieuwe technologische ontwikkelingen voeren we standaard een privacy-impactanalyse uit. Dat is bij deze iVRI's ook het geval geweest. Zowel lokaal als landelijk is er een privacy-impactanalyse uitgevoerd met als conclusie dat die iVRI's op straat geplaatst kunnen worden", reageerde wethouder Broeksma op het verzoek.

Wat betreft de punten die de Autoriteit Persoonsgegevens aankaartte zijn er volgens Broeksma landelijk afspraken gemaakt. "We voldoen dus in Groningen aan de eisen die aan de privacy gesteld worden, zoals het hebben van een verwerkersovereenkomst met onze iVRI-leveranciers en is erop dit moment geen aanleiding om te stoppen met de iVRI's." De wethouder stelt dat de 'intelligente verkeerslichten' nogal wat voordelen hebben en voor een betere doorstroming zorgen, wat de verkeersveiligheid en co2-reductie ten goede zou komen. "Ook kun je specifieke doelgroepen voorrang geven, bijvoorbeeld ambulances of bussen."