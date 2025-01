Szabo: volwassen Europese cloudindustrie gaat nog jaren duren

Een te grote afhankelijkheid van één specifieke cloudleverancier is ongewenst, maar het zal nog jaren en jaren duren voordat er een volwassen Europese cloudindustrie is waar de overheid gebruik van kan maken, zo heeft staatssecretaris Szabo voor Digitalisering laten weten tijdens een debat over digitale infrastructuur en economie. Op dit moment wordt het rijksbrede cloudbeleid geëvalueerd. Er wordt onder andere gekeken naar zaken als autonomie en één overheidsbreed beleid voor het gebruik van clouddiensten.

"Voor de overheid is de cloud van groot belang. De voordelen van de cloud, maar ook de risico's ervan, moeten we scherp hebben", stelde Szabo. Zowel de Auditdienst Rijk als de Algemene Rekenkamer hebben onderzocht in hoeverre en op welke manier de rijksoverheid gebruikmaakt van de cloud. Het rapport van de Auditdienst Rijk is al verschenen, het rapport van de Rekenkamer zal binnenkort verschijnen. Volgens de ADR is het voor de Rijksoverheid een relevante vraag in hoeverre zij bij grootschalige inzet van public clouddiensten voor het uitvoeren van essentiële overheidstaken zich in economische en geopolitieke zin te afhankelijk maakt van Amerikaanse cloudproviders.

"Op basis van dit beeld wordt ook bekeken in hoeverre de rijksoverheid afhankelijk is van bepaalde leveranciers. Laat ik vooropstellen dat een te grote afhankelijkheid van één specifieke leverancier ons ongewenst lijkt. Hiervoor scherpen wij, op basis van de evaluatie, ons huidige cloudbeleid aan. Daarbij zal autonomie een belangrijk onderdeel zijn", merkte de staatssecretaris op.

"We moeten ons ook afvragen of de Europese aanbieders de schaal en de breedte van dienstverlening kunnen realiseren die nodig zijn om de digitale veiligheid van Europa te waarborgen" ging Szabo verder. Volgens de staatssecretaris zal het nog vele jaren duren voordat er een volwassen Europese cloudindustrie is waar de overheid voor haar dienstverlening gebruik van kan maken.