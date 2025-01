Politie blijft te verwijderen gegevens bewaren in afwachting van wetswijziging

Politie blijft in afwachting van een wetswijziging gegevens bewaren die het eigenlijk zou moeten vernietigen, zo laat minister Van Weel van Justitie en Veiligheid weten op meer dan zeventig Kamervragen van GroenLinks-PvdA en DENK over het niet naleven van de Wet politiegegevens (Wpg). Het zou om de data van miljoenen mensen gaan. De politie mag onder de Wpg informatie over burgers verzamelen, maar moet die uiterlijk na tien jaar tijd definitief verwijderen. Follow the Money stelde eind vorig jaar op basis van eigen onderzoek dat de politie zich nog nooit aan deze bewaartermijn heeft gehouden.

In 2019 besloot de toenmalige korpsleiding om geen politiegegevens meer te vernietigen, uit vrees dat dit onderzoek naar cold cases zou belemmeren. Toenmalig minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid sprak zijn steun hiervoor uit. "Deze situatie duurt tot op heden voort", stelt Van Weel. Volgens de minister nam de korpschef deze beslissing in afwachting van een wijziging van de bewaartermijnen van de Wpg. "Bij de start van het vorige kabinet in 2022 zijn echter geen financiële middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie en implementatie van een brede, integrale gegevenswet voor het politie- en justitiedomein", voegt Van Weel toe.

"Van een integrale herziening van de Wpg en Wjsg is daarmee afgezien, maar er is wel ingezet op enkele noodzakelijke aanpassingen. Het daartoe strekkende wetsvoorstel zal in de eerste helft van 2025 in consultatie worden gegeven. Indien wordt vastgesteld dat daartoe juridische mogelijkheden bestaan, zal het wetsvoorstel ook voorzien in een aanpassing van artikel 14 van de Wpg (waarin de termijn voor het bewaren van verwijderde gegevens is geregeld)", gaat de minister verder. In de tussentijd blijft politie de te vernietigen gegevens bewaren.

Van Weel laat ook weten dat hij de Raad van State om voorlichting heeft gevraagd over de juridische aspecten van het langer bewaren van bepaalde politiegegevens voor het oplossen van nog niet opgeloste ernstige misdrijven, in het licht van Europeesrechtelijke en Grondwettelijke eisen. "Indien uit de voorlichting van de Raad van State zou blijken dat er juridische mogelijkheden zijn voor het verruimen van de bewaartermijn van bepaalde politiegegevens met het oog op het oplossen van oude zaken, dan zal ik zo snel mogelijk een daartoe strekkend wetsvoorstel voorbereiden."

Verwijderscript

Bij een evaluatie van de Wpg in 2014 bleek al volgens Van Weel dat de bewaartermijnen niet goed werden nageleefd. Naar aanleiding van een daaropvolgende audit besloot de korpsleiding een meerjarig verbeterplan op te stellen. Een onderdeel van dit plan was het instellen van een vernietigingsscript per 1 januari 2019. "Er is destijds dus een begin gemaakt met de ontwikkeling van dit script, maar het is nog niet gereed om in gebruik te nemen en moet nog verder getest worden", legt de bewindsman uit. "Door het besluit van de korpschef om gegevens niet te vernietigen in afwachting van een wijziging van de Wpg op dit punt is het script nooit tot in productie doorontwikkeld."

Trainen van AI-systemen

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann en DENK-Kamerlid El Abassi wilden ook van de minister weten of hij met zekerheid kan zeggen dat onrechtmatig bewaarde gegevens in geen enkel geval gebruikt zijn voor data-analyse, het trainen van AI-systemen, uitwisseling met partners in de keten, of voor screeningsdoeleinden. "De doelen voor welke verwijderde gegevens voor hernieuwde verwerking in aanmerking komen, zijn opgesomd in artikel 14 van de Wpg", reageert Van Weel. "Daarnaast heeft de korpschef kenbaar gemaakt dat de artikel 14 gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken enkel in aanmerking komen voor hernieuwde verwerking voor het onderzoek naar cold cases en voor het vaststellen van PTSS." De Autoriteit Persoonsgegevens vroeg de politie eind vorig jaar opheldering over niet verwijderen van de verzamelde gegevens.