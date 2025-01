Britse overheid komt met eigen wallet-app voor digitaal rijbewijs

De Britse overheid lanceert later dit jaar een eigen wallet-app die te gebruiken is voor de opslag van een digitaal rijbewijs en andere door de overheid verstrekte documenten. Het digitale rijbewijs is voor online leeftijdsverificatie en als normaal rijbewijs te gebruiken. Veel details over de wallet-app zijn nog niet gegeven, behalve dat die de "beveiligingsfeatures" van de smartphone zal gebruiken om gebruikers toegang tot opgeslagen documenten te geven en gebruikmaakt van GOV.UK One Login. Dit is de Britse tegenhanger van DigiD.

Daarnaast komt de Britse overheid ook met een 'GOV.UK App' waarmee gebruikers allerlei overheidsdiensten kunnen gebruiken, zoals het aanvragen van kinderbijslag of het melden van een verloren paspoort. Toekomstige versies van deze app worden voorzien van een 'AI-powered chatbot' die gebruikers antwoorden op 'complexe vragen' moet geven, de mogelijkheid om reminders over belangrijke diensten te ontvangen en betalingen te doen.

Volgens de Britse minister voor Wetenschap Peter Kyle zullen brieven van de overheid en het uren bezig zijn met het maken van afspraken, net als 'cd's, de walkman en 'flip phones', binnenkort tot het verleden behoren. "De GOV.UK Wallet zal ervoor zorgen dat elke brief of identiteitsdocument dat je van de overheid ontvangt virtueel kan worden uitgegeven." Later dit jaar vindt er een pilot met een digitaal rijbewijs plaats en alle Britse overheidsdiensten zullen eind 2027 ook een digitaal alternatief voor papieren identiteitsdocumenten moeten aanbieden.