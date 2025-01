Centric meldt diefstal van privacygevoelige gegevens klant op testserver

It-bedrijf Centric heeft vandaag via de eigen website laten weten dat aanvallers 'een zeer beperkt aantal' privacygevoelige gegevens van één klant hebben gestolen die op een testserver stonden. De aankondiging valt samen met het verschijnen van de naam van Centric op de website van de criminelen achter de Clop-ransomware.

De Clop-groep gebruikte vorig jaar twee kwetsbaarheden (CVE-2024-5595 en CVE-2024-50623) in Cleo’s LexiCom, VLTransfer en Harmony software waarmee organisaties bestanden uitwisselen. Via de beveiligingslekken kregen de criminelen toegang tot kwetsbare servers en bestanden die hierop aanwezig waren. De criminelen claimen dat ze op deze manier bij meer dan zestig bedrijven en organisaties gegevens hebben gestolen.

Centric laat nu weten dat het één van de slachtoffers is. "Onlangs hebben we geconstateerd dat er sprake was van een kwetsbaarheid op een van onze testsystemen, in de file transfer software van de externe leverancier Cleo. Hierbij is een zeer beperkt aantal privacy gevoelige gegevens gecompromitteerd van één klant", aldus de verklaring van het it-bedrijf. "De kwetsbaarheid heeft geen impact op andere systemen of onze dienstverlening. Uiteraard hebben we maatregelen genomen om herhaling te voorkomen."