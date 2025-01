Italiaanse toezichthouder wil informatie DeepSeek over dataverwerking

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft 'AI-bedrijf' DeepSeek om meer informatie verzocht over de gegevens die het via de chatbot verwerkt en met welke gegevens die is getraind. Volgens de GPDP is er een mogelijk risico voor de data van miljoenen Italianen. De toezichthouder wil nu weten welke persoonlijke data DeepSeek verzamelt, waar het vandaan komt, voor welke doeleinden het wordt gebruikt, wat de grondslag voor de gegevensverwerking is en of de gegevens op servers in China worden opgeslagen.

De GPDP spreekt over een potentieel groot risico voor de data van miljoenen mensen in Italië. Verder wil de toezichthouder weten met wat voor soort informatie de chatbot is getraind. In het geval er persoonlijke data door middel van scraping is verzameld moet DeepSeek laten weten hoe gebruikers over het verwerken van hun gegevens worden ingelicht. DeepSeek heeft twintig dagen de tijd gekregen om met een reactie te komen. Vorig jaar besloot GPDP ChatGPT tijdelijk te verbieden wegens het illegaal verzamelen van persoonsdata.