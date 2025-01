Datalek PowerSchool raakt miljoenen leerlingen, totaalaantal nog onbekend

Het datalek bij PowerSchool heeft zeker miljoenen leerlingen geraakt, maar het totaalaantal gedupeerden is nog altijd onbekend. PowerSchool is deze week begonnen met het versturen van waarschuwingen aan docenten en leerlingen. Het Amerikaanse PowerSchool is een zeer grote aanbieder van cloudoplossingen voor onderwijsinstellingen. Naar eigen zeggen maken meer dan zestig miljoen leerlingen in meer dan negentig landen gebruik van de diensten die het biedt.

Eind december wisten criminelen gegevens van leerlingen, ouders en onderwijzers bij PowerSchool te stelen. Van hoeveel personen de gegevens zijn buitgemaakt is nog altijd onbekend. De afgelopen dagen hebben steeds meer scholen, onderwijsinstellingen en schooldistricten waarschuwingen verstuurd dat ze mogelijk ook slachtoffer zijn geworden. PowerSchool heeft de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine laten weten dat ruim 33.000 inwoners van de staat slachtoffer zijn geworden.

Normaliter laten organisaties die een datalek bij de procureur-generaal van Maine melden ook het totaalaantal slachtoffers weten. Dat is in dit geval niet gedaan, aangezien er bij het totaalaantal een nul staat. Daarnaast kan ook het aantal slachtoffers in Maine nog verder oplopen, zo laat het bedrijf tegenover TechCrunch weten. In Canada is inmiddels bekend dat het om 2,4 miljoen leerlingen gaat en dat aantal is ook nog stijgende. Tevens staat vast dat tachtig schooldistricten in Canada zijn getroffen.

PowerSchool laat in een update op de eigen website weten dat het onderzoek nog gaande is en het daarom lastig is om het totaalaantal slachtoffers te bepalen. Het bedrijf stelde eerder dat de aanvallers eind vorig jaar door middel van gestolen inloggegevens toegang tot een intern klantenportaal wisten te krijgen. Verder verklaarde PowerSchool dat het de aanvallers losgeld had betaald om de gegevens te verwijderen.