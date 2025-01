Politie neemt servers criminelen in beslag, vindt gestolen data Nederlanders

De politie heeft samen met de FBI domeinnamen en servers van een criminele groepering genaamd HeartSender in beslag genomen en daarbij ook gestolen gegevens van allerlei Nederlanders gevonden. De HeartSender-groep bood via verschillende websites tools aan voor het uitvoeren van phishingaanvallen. Naast phishingsoftware ging het ook om gecompromitteerde infrastructuur, zoals controlepanelen van webservers, smtp-servers en gekaapte WordPress-accounts.

Volgens de politie had de groepering duizenden klanten. Tijdens het onderzoek vond de politie een dataset met miljoenen gegevens van slachtoffers wereldwijd. Tussen die gegevens zaten ook 'honderdduizend Nederlandse slachtoffer gegevens', aldus de politie. Het gaat hier om gebruikersnamen en wachtwoorden die mogelijk zijn misbruikt door cybercriminelen.

De politie laat weten dat mensen via politie.nl/checkjehack kunnen controleren of hun inloggegevens in de dataset voorkomen. Hiervoor moet een e-mailadres worden ingevoerd. Staat het e-mailadres in de dataset, dan ontvangt men een e-mail met meer informatie. "Bij de WordPress accounts zien we dat mensen soms in plaats van hun mailadres een andere gebruikersnaam gebruiken. In die gevallen kun je niet bij Check je Hack controleren of jouw gegevens zijn uitgelekt", zo laat de politie verder weten.