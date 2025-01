Systemen Zuid-Afrikaans KNMI al dagen offline door cyberaanval

Systemen van het Zuid-Afrikaanse KNMI, de South African Weather Service (SAWS), zijn al dagen door een cyberaanval offline, waardoor de overheidsdienst noodgedwongen op social media is teruggevallen. Volgens de SAWS vonden er afgelopen weekend twee aanvallen plaats. De eerste aanval op 25 januari mislukte. De tweede aanval in de avond van zondag 26 januari had wel succes.

Een dag later liet de dienst via X en Facebook weten dat er sprake was van een 'security breach' door 'criminele elementen'. De aanval had gevolgen voor de luchtvaart en maritieme diensten, alsmede e-mail en website van de SAWS. Om het publiek toch van weerberichten en weerwaarschuwingen te voorzien werd teruggevallen op social media. In een vandaag verschenen verklaring spreekt het SAWS van een 'hacking incident' en stelt dat het bezig is om systemen te herstellen. Inmiddels zouden e-mail en het telefoonsysteem weer werken. Om wat voor soort incident het precies gaat is niet bekendgemaakt.