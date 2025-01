Kabinet niet van plan om gepersonaliseerde kentekens in te voeren

Het kabinet is niet van plan om gepersonaliseerde kentekens in Nederland in te voeren. De hoge kosten van invoering als 'niet-kwantificeerbare' gevolgen, zoals fraudegevoeligheid en een mogelijk lagere automatische nummerplaatherkenning, worden onder andere als redenen genoemd. Dat laat minister Madlener van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Vorig jaar januari nam de Tweede Kamer een motie van de PVV aan waarin de regering werd verzocht om te onderzoeken of een gepersonaliseerd kenteken in Nederland kan worden ingevoerd. Het zou dan gaan om zowel een kenteken dat aan een persoon is gekoppeld als aan een voertuig. Het kabinet liet daarop onderzoek uitvoeren dat vandaag is gepresenteerd.

"Het onderzoek concludeert dat een gepersonaliseerd kenteken in Nederland (technisch) mogelijk zou kunnen worden gemaakt, maar dat het complex is om in te voeren, grote financiële consequenties heeft en een grote impact zou hebben op (de systemen van) betrokken stakeholders. Daarnaast lijkt er geen variant te bestaan die de verdiencapaciteit van het ministerie aanzienlijk zou vergroten en/of zou kunnen leiden tot lastenverlichting voor (alle) automobilisten", aldus Madlener.

Er werd onder andere gekeken naar een volledig persoonsgebonden kenteken. Elk uitgegeven kenteken is dan persoonsgebonden. Een eigenaar krijgt bij zijn eerste aanschaf van een voertuig een persoonsgebonden kenteken dat gedurende zijn leven bij de persoon blijft. Dit zou ook een gepersonaliseerd kenteken met een zelfgekozen combinatie van tekens kunnen zijn. Bij de aanschaf van een nieuw voertuig zou het kenteken worden meegenomen.

Naast de kosten en complexiteit van de invoering zien de onderzoekers ook andere problemen. "Het huidige kenteken kent een vaste structuur en is daarom minder fraudegevoelig en beter controleerbaar. Invoering van gepersonaliseerde kentekens kan resulteren in een lagere betrouwbaarheid door camera’s voor automatische nummerplaatherkenning", aldus Madlener. Die stelt ook dat in België is gebleken dat het soms lastig is aan te geven welke combinaties maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. De minister sluit zijn brief af door te stellen dat het kabinet op basis van het onderzoek niet van plan is om gepersonaliseerde kentekens in te voeren.