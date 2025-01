Amerikaanse bloedbank annuleert afspraken wegens ransomware-aanval

Een Amerikaanse bloedbank heeft wegens een ransomware-aanval afspraken met bloeddonoren moeten annuleren, ook al is er een dringende behoefte aan bloeddonaties. Het New York Blood Center helpt naar eigen zeggen meer dan 75 miljoen mensen en meer dan vierhonderd ziekenhuizen in de Verenigde Staten. De bloedbank heeft in meerdere Amerikaanse staten vestigingen.

Afgelopen zondag werd de bloedbank getroffen door een ransomware-aanval, waarbij meerdere systemen besmet raakten. Vanwege de aanval werd besloten om systemen offline te halen. Er wordt nu gewerkt aan het herstel van de systemen, zo laat de bloedbank in een verklaring via de eigen website weten. Verdere details over de aanval zijn niet gegeven. Ook is onbekend wanneer systemen weer zijn hersteld. De bloedbank stelt dat het vanwege de aanval de komende weken om meer bloeddonaties zal vragen.

Vorig jaar deed de Britse gezondheidszorg nog een oproep tot het dringend doneren van bloed nadat Synnovis, een laboratorium dat bloedtests voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Londen verwerkt, door ransomware werd getroffen. Daarnaast moesten ziekenhuizen wegens de aanval meer dan tienduizend afspraken verzetten.