Gemeente Deventer lekt door e-mailfout BSN-nummer achthonderd mensen

De gemeente Deventer heeft door een fout bij het versturen van een e-mail de burgerservicenummers (BSN), namen, geboortedata en gegevens over leningen/kredieten van achthonderd personen gelekt. "Bij het invoeren van een mailadres is per ongeluk een ander mailadres en geadresseerde in de adresbalk verschenen en dat is door een medewerker onopgemerkt gebleven, waardoor het bestand naar het verkeerde mailadres is verstuurd", aldus wethouder De Geest in een brief aan de gemeenteraad (pdf).

Het bestand in kwestie bevatte gegevens van zo'n achthonderd cliënten van het Budget Advies Bureau (BAD). "Medewerkers van de gemeente Deventer zijn betrokken, voelen zich verantwoordelijk en werken daadkrachtig. Maar waar gewerkt wordt, kunnen ook vergissingen worden gemaakt. Bij dit datalek gaat het om een menselijke vergissing die wij betreuren. De cliënten die het betreft, zijn per brief geïnformeerd. Aan hen is excuses aangeboden", aldus de wethouder. Inmiddels is ook de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht.

De Geest laat verder weten dat de ontvanger van de e-mail heeft aangegeven dat het bestand is verwijderd. "Het contact met de ontvanger is goed en constructief verlopen. Wij achten de kans klein dat dit incident leidt tot risicovolle gevolgen. Desalniettemin is hier sprake van een datalek, waardoor wij een aantal maatregelen hebben genomen", aldus de wethouder. Zo wordt onder andere het werkproces geanalyseerd en gekeken of er verbeteringen moeten plaatsvinden.