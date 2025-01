GarageBand-lek laat aanvaller via malafide afbeelding code op macOS uitvoeren

Een kwetsbaarheid in Apples muzieksoftware GarageBand maakt het mogelijk voor een aanvaller om via een malafide afbeelding willekeurige code op het systeem uit te voeren. Dat laat Apple in een beveiligingsbulletin weten. Er is een update beschikbaar gemaakt om het probleem, aangeduid als CVE-2024-44142, te verhelpen.

Apple geeft geen verdere details over de kwetsbaarheid, zoals hoe een aanvaller er precies misbruik van kan maken. Het beveiligingslek werd door beveiligingsonderzoeker Marc Schoenefeld aan Apple gerapporteerd. Gebruikers wordt aangeraden om naar versie 10.4.12 te updaten. Deze versie is via de App Store te downloaden. Vorig jaar werden twee kwetsbaarheden in GarageBand gevonden (CVE-2023-42867 en CVE-2024-23300).