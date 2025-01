Politie houdt viertal aan voor faciliteren misdaad via Sky-cryptotelefoons

De Nederlandse en Spaanse politie hebben vier personen aangehouden op verdenking van het faciliteren van internationaal georganiseerde misdaad door het distribueren van Sky ECC-cryptotelefoons. Sky ECC, met de slogan "nothing is more secure", bood naar eigen zeggen een beveiligd berichtenplatform dat alleen op "niet te hacken" apparaten was te installeren.

De telefoons van Sky ECC hadden geen gps, camera en microfoon. Berichten werden automatisch na een opgegeven tijd verwijderd. Daarnaast was er een "panic" wachtwoord dat na het invoeren de inhoud van het toestel wist. Het netwerk werd in 2021 door de autoriteiten offline gehaald, nadat opsporingsdiensten wekenlang 'live' met gebruikers hadden kunnen meelezen. Honderden miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC-telefoons kwamen in handen van de politie.

"Met de verkoop van de Sky-cryptotelefoons, software en simkaarten hebben de verdachten de internationaal georganiseerde misdaad willens en wetens mogelijk gemaakt, zo luidt de verdenking", zo laat de politie vandaag weten. De vier verdachten, drie mannen en een vrouw, zouden betrokken zijn geweest bij de wereldwijde distributie van de Sky-cryptotelefoons.

Het gaat om twee mannen van 36 en 37 jaar uit Amsterdam en Arnhem, die zijn aangehouden op Ibiza en in Alicante. De derde hoofdverdachte is een 37-jarige man uit Amsterdam. De drie worden ervan verdacht zij een criminele organisatie vormden met als doel het witwassen van misdaadgeld. Ook is in Amsterdam een 36-jarige vrouw aangehouden, die vermoedelijk werkzaamheden heeft verricht voor deze criminele organisatie. Tevens hebben de autoriteiten beslag gelegd op onroerend goed en 1,4 miljoen euro aan cryptovaluta.