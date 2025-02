Kamervragen over plan Nederlands voedseletiket door QR-code te vervangen

De VVD heeft minister Beljaarts van Economische Zaken Kamervragen gesteld over het plan van sommige supermarkten om het Nederlandse voedseletiket te vervangen door een anderstalig etiket met QR-code. De QR-code wijst dan naar een website waarop de ingrediënten en verdere informatie in het Nederlands zijn te vinden. De VVD is voorstander van een dergelijk plan. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om te onderzoeken of etiketten van een product door een QR-code kunnen worden vervangen.

Vorig jaar kwamen NSC en de VVD met een motie die de regering verzocht te onderzoeken hoe een QR-code geïmplementeerd kan worden op een etiket om een product in de nationale taal beschikbaar te stellen. De motie werd met 136 stemmen voor en 14 tegen aangenomen. De SP, DENK, FVD en PvdD stemden tegen. Vorige week lieten supermarkten weten dat ze het Nederlandse voedseletiket willen vervangen. Producten zouden dan een etiket in bijvoorbeeld het Engels krijgen. Via een QR-code zou er dan worden gewezen naar een website met Nederlandstalige informatie.

Minister Beljaarts liet weten voorstander te zijn van het plan van de supermarkten. "We zijn deze agenda al langere tijd actief aan het pushen in Brussel. Meer landen hebben ons daarin gesteund. Via een QR-code kunnen mensen dan zien wat de ingrediënten zijn en de voedingswaarden. Dat is een van de denkrichtingen die ik heb aangedragen", aldus de bewindsman tegenover de NOS.

De VVD herhaalde vorige week de wens om het Nederlandse productetiket te vervangen. "De VVD wil dat het mogelijk wordt een QR-code op het product te plaatsen, die bij het scannen de informatie over de ingrediënten in het Nederlands weergeeft" (pdf). Vandaag heeft de partij Kamervragen over de plannen van de supermarkten gesteld. Zo moet de minister laten weten of hij de oproep van de supermarkten steunt. "Hoe schets u het krachtenveld in de Europese Unie om deze verandering in regelgeving voor elkaar te krijgen?", wil VVD-Kamerlid Kisteman verder weten. Beljaarts moet tevens duidelijk maken hoe de eerder aangenomen motie over QR-codes wordt uitgevoerd. De minister heeft drie weken om met een reactie te komen.