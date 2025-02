Frans bedrijf beboet voor monitoren van 'inactiviteit' thuiswerkers

De Franse privacytoezichthouder CNIL heeft een Frans bedrijf in de vastgoedsector beboet omdat het via software de 'inactiviteit' van thuiswerkers monitorde, alsmede personeel op de werkvloer filmde. Het niet nader genoemde bedrijf had software op de systemen van thuiswerkers geïnstalleerd die de activiteit van het personeel moest vastleggen. De software detecteerde automatisch wanneer de medewerker zijn muis of keyboard een aantal minuten niet had aangeraakt. Wanneer de medewerker de 'inactiviteit' niet kon rechtvaardigen zou hij op zijn salaris kunnen worden gekort, zo stelt de toezichthouder.

Volgens CNIL kan een medewerker als hij zijn toetsenbord of muis niet aanraakt nog steeds aan het werk zijn, bijvoorbeeld in het geval van een telefoongesprek of een meeting. De toezichthouder stelt dat de monitoringsoftware niet betrouwbaar het aantal gewerkte uren kan vastleggen. Daarnaast maakte de software een disproportionele inbreuk op de rechten van medewerkers en was er geen juridische grondslag voor het gebruik ervan, aldus CNIL.

De software controleerde ook welke websites medewerkers bezochten, waarbij websites werden onderverdeeld in 'productief' of 'niet-productief'. Vervolgens werd bijgehouden hoelang medewerkers op deze sites zaten. Verder nam de software tussen de drie en vijftien minuten screenshots van wat erop het scherm te zien was. Op deze manier hadden ook persoonlijke gegevens kunnen lekken, zo stelt de toezichthouder.

Verder had het bedrijf twee camera's opgehangen die beeld en geluid opnamen van de werkvloer en pauzeruimte. Managers konden de beelden via een app in realtime bekijken. Volgens de Franse toezichthouder kon het bedrijf de uitzonderlijke omstandigheden om continu geluid en beeld op te nemen niet rechtvaardigen. CNIL spreekt van een buitensporige inbreuk op de rechten van medewerkers. De toezichthouder komt tot het oordeel dat het bedrijf op meerdere punten de AVG heeft overtreden en legt uiteindelijk een boete van 40.000 euro op.