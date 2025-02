Firefox voorzien van 'AI-chatbot', creditcard autofill en certificate transparency

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox uitgerold die allerlei nieuwe features aan de browser toevoegt. Zo wordt nu geleidelijk onder gebruikers een 'AI-chatbot' uitgerold, alsmede een optie om automatisch creditcardgegevens in te voeren en twee opties met betrekking tot tls-certificaten. De 'AI-chatbot' binnen Firefox was eerder al beschikbaar als experimentele optie die gebruikers zelf moesten inschakelen, maar wordt nu onder alle gebruikers uitgerold.

De 'AI-chatbot' is nog steeds een optionele feature. Gebruikers kunnen een chatbot naar keuze aan de browser toevoegen die dan via de sidebar van de browser snel toegankelijk is, aldus de uitleg van de Firefox-ontwikkelaar. Gebruikers kunnen op dit moment kiezen uit de chatbots: Anthropic Claude, ChatGPT, Google Gemini, HuggingChat en Le Chat Mistral. De ingestelde chatbot is vervolgens via de sidebar te gebruiken om bijvoorbeeld informatie op webpagina's samen te vatten of teksten te vereenvoudigen.

De 'creditcard autofill' feature wordt met de lancering van Firefox 135 ook geleidelijk onder gebruikers uitgerold. Deze feature zorgt ervoor dat opgeslagen betaalmethodes, zoals creditcardgegevens, automatisch op betaalpagina's worden ingevuld. Uit voorzorg worden CVV-codes van creditcards niet opgeslagen. Mozilla adviseert de optie alleen op privécomputers in te schakelen. Het is mogelijk om in te stellen dat de opgeslagen creditcardgegevens alleen worden ingevoerd nadat de gebruiker zich authenticeert.

Verder handhaaft Firefox nu ook 'certificate transparency'. Dit is een framework dat tegen onterecht uitgegeven certificaten moet beschermen. Firefox wil dat webservers 'voldoende bewijs' geven dat het gebruikte tls-certificaat openbaar is gemaakt voordat die door de browser wordt vertrouwd. Mozilla merkt op dat dit alleen servers raakt die certificaten gebruiken die zijn uitgegeven door certificaatautoriteiten die in Mozilla's Root CA Programma zijn opgenomen.

Daarnaast is de browser nu ook voorzien van CRLite, een mechanisme waarmee ingetrokken tls-certificaten zijn te controleren. CRLite is een technologie die informatie over ingetrokken certificaten zo effectief weet te comprimeren dat 300 megabytes aan zogeheten "revocation data" 1 megabyte wordt. Verder zijn meerdere kwetsbaarheden in de browser verholpen. Updaten naar Firefox 135 kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.