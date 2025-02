Duitse overheid ontdekt 2FA-lek en andere kwetsbaarheden in Nextcloud

De Duitse overheid heeft een audit gedaan van de opensourcesoftware van Nextcloud en daarbij meerdere kwetsbaarheden gevonden, waaronder een beveiligingslek dat het mogelijk maakte om de tweefactorauthenticatie te omzeilen. De gevonden problemen zijn inmiddels opgelost. Nextcloud is een oplossing voor het opslaan en delen van bestanden, vergelijkbaar met Dropbox en Google Drive.

Voor het onderzoek keek het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, zowel naar de client- als serversoftware van Nextcloud. Een van de problemen betrof de 2FA-implementatie. Nextcloud biedt gebruikers de optie om met 2FA in te loggen. Door het onderscheppen en manipuleren van het 2FA-verificatieverzoek was het mogelijk om de controle te omzeilen. Een aanvaller die alleen over de inloggegevens van een gebruiker beschikte had zo toegang tot het account kunnen krijgen, ook al had de gebruiker 2FA ingeschakeld.

Een ander probleem betrof het uitwisselen van bestanden tussen twee Nextcloud-installaties. Tussen de twee installaties vond geen authenticatie plaats. Wanneer Nextcloud-installatie A een bestand van installatie B ontvangt, kan installatie A niet verifiëren van wie het bestand van installatie B afkomstig is. Een gebruiker van installatie B kan zo een bestand met een gebruiker van installatie A delen en zich daarbij voordoen als een andere gebruiker van installatie B.

Verder ontdekten de onderzoekers een manier om via de applicatie 'External Storage Support' inloggegevens van gebruikers te stelen. Meer gevonden kwetsbaarheden zijn in het openbaar gemaakt auditrapport te vinden. De Duitse autoriteiten rapporteerden alle gevonden problemen aan Nextcloud, waarna de ontwikkelaars met een oplossing kwamen. De audit was onderdeel van een project genaamd Code Analysis of Open Source Software (CAOS). Op deze manier wil de Duitse overheid naar eigen zeggen het vertrouwen in opensourcesoftware vergroten. Eerder werden ook software van Bitwarden, Vaultwarden en KeePass onder de loep genomen.